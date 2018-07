Ronaldinho Gaúcho deu show de percussão na festa de encerramento do Mundial

A festa de encerramento do Mundial, minutos antes do início da partida entre Croácia e França, contou com participações especiais no show, como a do jogador brasileiro Ronaldinho Gaúcho, que deu show na percussão e suingue ao lado da cantora lírica Aida Garifullina.

A cerimônia, muito colorida e alegre ao som de músicas e danças festivas, contou com astros do cinema e da música, o ator Will Smith, e os cantores Era Estrefi e Nick Jam encantaram o público.

A festa de encerramento começou com uma apresentação de atletas de freestyle, que se apresentaram com bolas e homenagearam as 32 seleções que participaram do Mundial.

Depois foi a vez de Nicky Jam entrar em campo e comandar a festa musical. Aos poucos, outros artistas entraram em cena. Era Estrefi puxou a música tema do Mundial e logo recebeu a companhia do DJ Smash e do ator Will Smith.

Durante a apresentação musical, um painel de led mostrou os lances mais marcantes do Mundial.

O momento mais esperado foi quando a taça dourada do Mundial foi levada ao centro do gramado e as seleções entraram em campo. De um lado, a França lutava para conquistar o seu segundo título – o primeiro foi em 1998, diante do Brasil -, do outro, a Croácia já vivia um feito inédito, já que nunca participou de uma decisão.

