Ronaldo Nogueira e demais convidados participam do Pampa Debates desta segunda-feira (11)

O deputado federal e ex-ministro do Trabalho e também presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira, celebra hoje os dois anos da implantação da Reforma Trabalhista. Ele estará participando do Pampa Debates desta segunda-feira, que vai ao ar pela TV Pampa às 17h50, sob a tutela de Paulo Sérgio Pinto.

Segundo ele, este ano foram mais de um milhão de empregos computados com carteira assinada. O desemprego, que hoje está na ordem de 12 milhões no País, chegou a 17 milhões no Governo Dilma, por isso mesmo ele vê com otimismo o setor e diz que em 2020 os resultados serão transparentes, com mais empregos em todos os segmentos, já apresentando pequena, mas positiva recuperação.

Também participam do Papa Debates desta segunda-feira:

Adroaldo Potter / produtor rural

Pedro Westphalen / deputado federal

Nei Manica / presidente da Cotrijal

Marcelo Dornelles / vice-procurador geral de Justiça