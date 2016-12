Rosario Resto revela receitas de drinks para as Festas de final de ano

Falta pouco para começarem as celebrações pelo Natal e o Réveillon, duas das festas mais esperadas do ano!

Além da mesa farta, com pratos típicos, doces e salgados, ter variadas opções para os brindes também é uma boa pedida.

Pensando nisso, o Rosario Resto Lounge decidiu revelar a receita de drinks refrescantes que foram desenvolvidos exclusivamente para a casa, que nasceu com inspiração na cidade de Rosario, na Argentina. Um deles a Virgem do Rosario é o nome utilizado para chamar Nossa Senhora do Rosario, padroeira da cidade. Sua cor cítrica e a delicadeza do suco de romã, faz contraponto com a pegada mais forte do whisky.

Ingredientes

50 ml de whisky

75 mil de suco de romã

15 ml de xarope de especiarias

10 ml de suco de limão

Club Soda

Gelo

Modo de preparo

Coloque diretamente no copo Long Drink seis pedras de gelo, 50 ml de Whisky, 75 ml suco de romã, 15 ml de xarope de especiarias (Home Made), 10 ml de suco de limão e complete o resto do copo com Club Soda. Decore com duas pétalas de rosa e uma sexta de gelo com sementes de romã. Finalize com canela sobre tudo. É guarnecido por um prato com anis estrelado e pau de canela.

