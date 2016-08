Roth afirma que Nico López não está pronto para ser titular do Inter

Nico López ainda não está integrado ao grupo do Inter e atravessa período de irregularidade técnica. De acordo com o técnico Celso Roth, o atacante não está pronto para assumir a titularidade e Ariel tem dado uma resposta melhor.

Roth tem todo cuidado para deixar claro que o uruguaio vem trabalhando duro com os colegas e que será útil em breve, mas nesta altura o atleta passa por adaptação à nova realidade.

“O Nico trabalha como todos os jogadores e, na minha opinião, ele não está 100% no sentido técnico e de integração. Além disso, tenho jogadores do quilate do Nico no grupo. O Valdívia, o Sasha e o Seijas estão jogando. Eles têm demonstrado um rendimento interessante. O Nico é uma alternativa muito forte pela qualidade técnica que tem. Quando ele estiver dentro de uma situação que nós entendamos que está pronto, vai jogar e nos ajudar muito”, afirmou o técnico.

Conforme Roth, Nico López teve um desempenho bom no primeiro tempo contra o São Paulo, mas o time cresceu no segundo período com o ingresso de Ariel no posto de centroavante.

