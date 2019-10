O Rio Grande do Sul ficou em primeiro lugar no prêmio Sebrae de Educação Empreendedora, categoria “Ensino Profissionalizante”, com o projeto “Transforme Seu Aluno em Empreendedor”, do Senai gaúcho. A iniciativa foi idealizada por Carlos Trein, Alexsandra Teixeira e Carina Salvaro para a construção de protótipos industriais por meio de equipes multidisciplinares.

Deixe seu comentário: