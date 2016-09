RS terá treinamento de emergência em febre aftosa

Começa amanhã (22) em Santana do Livramento (RS), o treinamento de emergência sanitária em febre aftosa. A capacitação, realizada pela Secretaria da Agricultura, tem como objetivo levar conhecimentos teóricos e práticos sobre ações necessárias em casos de constatação da doença, bem como fortalecer medidas de prevenção à entrada da enfermidade. Mais de 80 técnicos do serviço veterinário oficial vão participar da atividade, que vai até o dia 29.

Na parte teórica, os participantes vão acompanhar dez palestras sobre diversos temas como investigação de surto, processamento de dados e relacionamento de equipes. Já no segmento prático, realizado em propriedades da região, serão realizadas simulações a campo. Os técnicos vão realizar todos os procedimentos de atendimento de notificação de suspeita, coleta de material para exame, rastreamento dos focos e até a realização de barreiras sanitárias, tudo como se fosse um caso real.

Conforme a coordenadora do Programa de Combate a Febre Aftosa no Rio Grande do Sul, Grazziane Rigon, o simulado “também tem como objetivo testar a capacidade de resposta do serviço veterinário oficial do Estado frente à ocorrência de uma emergência sanitária em febre aftosa”. Ela explica também que um curto tempo de resposta nas ações é fundamental para garantir um desfecho rápido em caso de registro da doença.

O treinamento, que tem apoio financeiro do Fundesa, vai contar com observadores do Centro Panamericano de Febre Aftosa (Panaftosa) e da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). A atividade é uma meta prevista no convênio entre Ministério da Agricultura e Secretaria da Agricultura do RS. O presidente do Fundesa, Rogério Kerber, afirma que a capacitação é uma importante ferramenta para o avanço de status sanitário. “Um serviço oficial pronto para ações de emergência e atuante em vigilância sanitária é um grande passo para que o Rio Grande do Sul continue evoluindo na sanidade animal”, completa.

