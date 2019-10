O ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta terça-feira que Moscou vai deslocar militares para a fronteira da Síria com a Turquia para assegurar retirada de milícias curdas do YPG da região. Os combatentes terão 150 horas – contadas a partir da 0h desta quarta-feira (horário local) – para se afastar em no mínimo 30 km da divisa síria-turca.