Sabe como cuidar de um cãozinho dentro do apartamento? Confira as dicas!

Conhecido como o melhor amigo do homem, os cachorros têm tomado espaço nos lares dos brasileiros. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de cachorros já supera o de filhos pequenos nos lares brasileiros. Mas algumas dificuldades podem surgir por causa da moradia. Não é preciso abrir mão da alegria de ser recebido por um cãozinho só porque mora em apartamento. O veterinário Jorge Morais, fundador da rede Animal Place lista algumas dicas que vão garantir o bem-estar dos bichinhos.

Mais exercício, menos estresse

A principal dica é induzir a prática de exercícios físicos, seguindo uma rotina de acordo com o tipo e a raça do animal. No caso de cachorros de grande e pequeno porte, é fundamental levá-los para passear de uma a duas vezes por dia e, se possível, aproveitar o momento para estimular o contato com outros animais. Já os gatos, embora sejam aparentemente bem diferentes, seguem com a mesma prática, já que qualquer pet pode desenvolver fobias e depressão se permanecerem por muito tempo trancados dentro de casa. Inclusive, quando acostumados desde pequenos, os felinos adquirem o hábito de passear com seus donos usando guia, sem medo ou agressividade.

Livre do estresse, o pet dificilmente irá incomodar os vizinhos.

Segurança é essencial

Instalar redes de proteção também é um cuidado essencial na hora de trazer o pet para casa, pois o mantém fora de perigo e o deixa seguro para correr e brincar pelo ambiente doméstico. Além disso, é preciso levar em consideração que nos animais podem escapar e importunar outros moradores. Tutores de gatos devem ficar ainda mais atentos. “É preciso verificar de tempo em tempo se o gato não está roendo a tela, pois alguns felinos fazem isso”, alerta o veterinário.

Comportamento e higiene

As necessidades fisiológicas dos pets também costumam ser motivo de discórdia entre moradores de condomínios, afinal ninguém quer chegar em casa e encontrar xixi de cachorro bem em frente à sua porta. Uma das dicas do veterinário é “Não é recomendado fazer as necessidades fora do lar por causa da dependência que é criada entre tutor e o cão. Imprevistos acontecem e o animal pode ficar segurando o xixi e cocô por muito tempo, em situações em que o dono esteja impossibilitado de acompanhar. Isso pode facilitar doenças como, por exemplo, infecções urinárias”, finaliza.

