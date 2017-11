Safra de grãos brasileira deve ficar 8,9% menor em 2018, estima o IBGE

Já a décima estimativa para a safra de 2017 totalizou 241,6 milhões de toneladas, com aumento de 30% em relação a 2016 (185,8 milhões de toneladas). A área a ser colhida (61,2 milhões de hectares) é 7,2% maior que a do ano anterior. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos deste grupo e, somados, representam 93,8% da estimativa da produção e respondem por 87,9% da área a ser colhida. Em relação ao ano anterior, houve aumento de 2,2% na área da soja, de 19,3% na área do milho e de 3,9% na área de arroz. No que se refere à produção, ocorreram aumentos de 19,4% para a soja, 16,0% para o arroz e 54,9% para o milho.

Regionalmente, a décima estimativa para a safra de 2017 aponta produção de cereais, leguminosas e oleaginosas com a seguinte distribuição, em toneladas: Centro-Oeste (75,1 milhões); Sul (73,4 milhões); Sudeste (20,6 milhões); Nordeste (9,7 milhões) e Norte (7,0 milhões). Em relação à safra passada, foram constatados aumentos em todas as regiões: Sudeste (16,4%), Norte (23,3%), Nordeste (86,6%), Centro-Oeste (40,7%) e Sul (16,1%). Nessa avaliação para 2017, o Mato Grosso liderou como maior produtor nacional de grãos, com uma participação de 26,2%, seguido pelo Paraná (17,2%) e Rio Grande do Sul (15,2%), que, somados, representaram 58,6% do total nacional previsto.

Conab

A safra de soja do Brasil 2017/18 foi estimada nesta quinta-feira entre e 106,4 milhões e 108,6 milhões de toneladas pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que elevou ligeiramente sua estimativa na comparação com a previsão divulgada em outubro.

No mês passado, na sua primeira estimativa para a safra, a Conab havia previsto um intervalo entre 106 milhões e 108,2 milhões e de toneladas para a soja. A produção do maior exportador global da oleaginosa deverá recuar ante a temporada passada, quando somou um recorde de cerca de 114 milhões de toneladas, devido a produtividades muito boas beneficiadas pelo clima favorável.