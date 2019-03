Saiba como combinar queijos e vinhos

Com o início do outono e a chegada de temperaturas baixas, é comum preferir alimentos e bebidas que combinem com as características do clima. Por isso, reunir amigos para saborear queijos e vinhos sempre é uma boa opção. Embora pareça uma tarefa fácil, adequar sabores não é algo tão simples assim. É preciso estar atento à harmonização dos produtos, a fim de oferecer a todos uma experiência perfeita. Segue o passo a passo:

1– É preciso colocar os queijos sob uma tábua ou suporte de madeira;

2 – Cada um deles deve ter respectivamente uma faca (para que não haja mistura entre sabores e aromas);

3 – Separe o tipo de queijo com o tipo de vinho: queijos suaves (como Gouda, Estepe, Mussarela e Edam) combinam com vinhos tintos leves; queijos de gosto um pouco mais forte (Gruyère, Emmental, Prato, Suíço, Camembert, Cheddar e Brie) combinam com vinhos tintos encorpados e queijos picantes (Provolone, Parmesão, Gorgonzola e Queijo do Reino) combinam com vinhos brancos bem secos.

