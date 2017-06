Saiba como habilitar a nova reação de curtir temporária do Facebook

Lançada pelo Facebook em comemoração ao mês de Orulho LGBT pelo mundo, a reação (Like/Curtir) de arco-íris vem fazendo sucesso na maior rede social do mundo. Só que nem todo mundo “curtiu”.

É que muita gente ficou irritada por não conseguir utilizar a nova função temporária do Facebook. Tudo porque é preciso um pequeno “truque” para conseguir usá-la.

Para habilitar a reação de Curtir do arco-íris, é necessário acessar e curtir a página do Orgulho LGBT do Facebook (www.facebook.com/LGBTQ/), que possui mais de 20 milhões de fãs. Feito isso, basta clicar ou passar o cursor no botão Curtir de alguma publicação para visualizar a nova opção de reação da plataforma.

Além da reação do arco-íris, o Facebook lançou diversas outras iniciativas comemorar o mês do Orgulho LGBT. A Parada Gay de SP, por exemplo, acontece neste domingo (18).

