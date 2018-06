Saiba como organizar uma viagem com bebês com menos de 2 anos

Viajar com crianças menores de 2 anos sempre gera receio entre os pais, mas pode ser uma boa oportunidade. Até essa idade, por exemplo, os elas não pagam passagem aérea (apenas uma taxa de cerca de 10% do valor do bilhete, dependendo da companhia). A seguir, algumas dicas importantes para planejar e aproveitar as viagens com esses pequenos aventureiros. As informações são do jornal O Globo.

Documentação

Viagens domésticas – Se a criança estiver acompanhada dos pais ou responsáveis legais, basta que estes apresentem documentos oficiais com foto e certidão de nascimento das crianças.

Mercosul – Com exceção das Guianas e do Suriname, brasileiros podem viajar apenas com a carteira de identidade para os países da América do Sul. Para menores de idade, o documento tem validade até os 18 anos. Outros documentos, como carteira de motorista ou de trabalho não são aceitos, assim como RGs muito antigos ou em mau estado de conservação.

Outros países – Fora do continente, bebês precisam levar passaporte. O processo para emissão do documento e seu custo (R$ 257,25) são iguais aos dos passaportes dos adultos, mas precisa ser renovado com mais frequência. Até os 4 anos, a validade é equivalente à idade: para menores de 1 ano, o documento é válido por um ano, e por aí vai. Crianças também devem portar vistos de entrada para países que exigem tal autorização, como Estados Unidos e Canadá.

Viajando sem um dos responsáveis – Em trechos internacionais sem um dos responsáveis, é preciso apresentar um documento em que aquele que não embarcará autoriza a viagem da criança com o outro. A autorização (encontrada no site da Polícia Federal) deve ser assinada por ambos e apresentada, sem rasuras e registrada em cartório, em três vias originais. Caso o menor viaje sem os dois responsáveis, é necessária a apresentação do mesmo documento, indicando o nome do acompanhante, que precisa ser maior de idade.

No avião

Horários – Voos noturnos e sem escalas são os ideais para viagens com crianças, pois respeitam seus horários de sono e permitem aos pais um melhor planejamento das atividades bordo. Nos voos durante o dia os bebês têm mais dificuldade de dormir e quando há conexões, é preciso ter ainda mais atenção ao relógio.

Passagem – Crianças de até 2 anos não pagam passagem, apenas uma taxa de cerca de 10% do valor do bilhete normal. Mas o bebê precisa ir no colo de um adulto. Algumas empresas oferecem um berço para bebês de até 70cm.

Antes do embarque – Chegue ainda mais cedo no aeroporto, para se prevenir contra qualquer imprevisto. E lembre-se que crianças têm prioridade na hora do embarque. Para a maior comodidade, carrinhos e cadeirinhas (estas se tiverem as dimensões de uma bagagem de mão) podem ir até a porta do avião.

Comida – Os pais podem embarcar com comida, água para mamadeira e leite em pó. Se precisar aquecer, peça à tripulação antes de a criança ficar com fome e fora do horário de serviço de bordo.

Pouso e decolagem – Amamentar ou dar algo para o bebê morder diminui a pressão interna do ouvido.

Saúde

Consulta pré-viagem – Antes de tudo, os pais devem consultar o pediatra da criança, que avaliará se o bebê tem condições de viajar.

Kit saúde – A presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria, Mariane Franco, afirma que uma farmacinha básica deve ter sempre antialérgico, antitérmico e remédios para enjoo, cólica e diarreia, além de soro nasal, sempre os usados regularmente pela criança.

Vacinas – Qualquer vacina que a criança for tomar deve ser aplicada com ao menos duas semanas de antecedência, para evitar as reações no momento da viagem.

Para as mães – Mariane Franco, da SBP, orienta as mães que ainda amamentam a manter os hábitos normais, como se hidratar muito e não fugir muito da dieta normal. “Qualquer mudança mais brusca na alimentação da mãe pode interferir na digestão da criança”, afirma a médica.

Bagagem

De mão – Brinquedos favoritos são úteis em viagens de avião ou carro. Itens para troca de fralda, pelo menos uma muda de roupa, casaco e manta devem estar sempre à mão. Os remédios devem ir com os pais, para não correr risco de extravio.

Roupas – Crianças sujam mais roupas que os adultos durante o dia. Por isso, não economize nas peças. Leve sempre roupas condizentes com as condições climáticas do destino.

Higiene – Se a viagem for para um centro urbano, pode levar poucas fraldas e material de higiene e comprar mais lá se precisar. Caso contrário, leve tudo de casa para não faltar.

Outros – Repelente e filtro solar não devem faltar. Leve também um bom sortimento do leite em pó que a criança toma, para não correr o risco de precisar trocar de marca e haver rejeição.

