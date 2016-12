Saiba como proteger dados em caso de roubo do seu celular

Ter um smartphone roubado ou perdido pode causar diversos problemas. Além do prejuízo material do aparelho, dados pessoais como senhas, e-mails, redes sociais, informações bancárias, fotos, vídeos, agenda e mensagens podem cair nas mãos de criminosos ou de pessoas mal-intencionadas. Por isso, todo aparelho precisa de uma segurança adequada.

Segundo José Matias Neto, diretor de suporte técnico da Intel Security, é importante ter algum aplicativo de segurança instalada no smartphone. “Escolha uma solução que, além de proteger contra malware, tenha como localizar o aparelho à distância, apagar os dados remotamente, autenticação multifator. O McAfee Mobile Security é uma solução gratuita que apresenta essas e outras funcionalidades”, diz.

Veja as dicas para proteger seus dados em caso de roubo ou perda do smartphone



Defina senhas seguras para o desbloqueio da tela: Uma senha forte para o desbloqueio da tela pode impedir que uma pessoa mal-intencionada tenha acesso aos dados de um aparelho. Use senhas longas, com letras e números.

Evite senhas como as que você liga pontos na tela com um desenho ou um PIN com poucos números. A marca dos dedos que fica na tela por causa dos movimentos repetitivos pode entregar a sua senha ao criminoso.

A maioria dos aparelhos também permite configuração para apagar os dados armazenados após algumas sequências de senhas digitadas incorretamente.

Anote o número do Imei do aparelho e guarde em casa: Todo smartphone tem um número de identificação único: o Imei (International Mobile Equipment Identity). É possível encontrar esse código na caixa do celular, dentro do aparelho ou digitando a sequência *#6# no teclado do telefone.

Em caso de roubo ou furto do smartphone é possível bloquear seu uso na operadora usando o Imei. Este procedimento é necessário para que o usuário não perca o seu número de telefone, e impossibilita que o receptador do aparelho roubado faça ligações ou use o pacote de dados contratado.

Também é aconselhável fazer um boletim de ocorrência no site da polícia, incluindo a sequência de Imei.

Utilize autenticação multifator: Além das senhas, é recomendável que o usuário use mais de um fator de autenticação para desbloquear o aparelho e acessar suas contas.

Soluções de gerenciamento de senhas, como o True Key da Intel Security, permitem que o usuário acesse os dispositivos através de reconhecimento facial, além de facilitar a criação e armazenamento de senhas seguras para todas as contas on-line.

Mantenha uma solução de segurança instalada: A solução McAfee Mobile Security, por exemplo, é gratuita e tem funcionalidades de segurança que permitem localizar o aparelho perdido via GPS, bloquear o aparelho remotamente, soar alarme, apagar dados remotamente e até capturar foto e localização de quem tentar desbloquear o aparelho usando uma senha incorreta.

Tenha cópias de segurança dos dados armazenados: Mantenha um backup dos contatos, fotos e dados mais importantes para não perdê-los em caso de roubo ou perda do aparelho.

Troque as senhas: Caso perceba que seu smartphone tenha desaparecido, acesse suas contas de e-mail e redes sociais o mais rápido possível e troque todas as senhas. Muitas vezes deixamos as contas já logadas no celular e alguma pessoa mal-intencionada poderia facilmente acessar os seus dados privados.

Comentários