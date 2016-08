Saiba como votou cada senador no julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff

Por 61 votos a 20, o plenário do Senado condenou nesta quarta-feira (31) a presidente afastada Dilma Rousseff por crime de responsabilidade, em sessão com mais de 2 horas de duração. Com isso, a petista foi definitivamente afastada de seu cargo. Pela segunda vez na história do Brasil, uma figura política é destituída da Presidência da República por meio do impeachment. Não houve abstenções.

Foram realizadas duas votações no julgamento do afastamento definitivo de Dilma Rousseff. A primeira votação decidiu sobre o impeachment. A outra, definiu que a presidente não ficará inelegível por oito anos e poderá exercer função pública. Ambas exigiam o quórum qualificado de dois terços para aprovação.

O processo teve fim nove meses após a autorização da abertura do processo pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A votação decisiva, comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, foi aberta, nominal e por registro eletrônico.

Lewandowski reabriu a sessão às 11h15, com a leitura do relatório resumido sobre o processo. “É um resumo de tudo o que aconteceu até o momento, inclusive os argumentos da acusação e da defesa”, disse o ministro que anunciou um “brevíssimo resumo do que importa”.

No documento, o ministro listou provas e os principais argumentos que foram apresentados ao longo dos últimos dias pela acusação e pela defesa. Após quase 70 horas de julgamento, iniciado na última quinta-feira (25), foram ouvidos, além da própria representada, parlamentares, testemunhas e os advogados das duas partes. (Agência Brasil)

Confira como cada senador votou no impeachment:

Parlamentar Partido UF Voto Acir Gurgacz PDT RO Sim Aécio Neves PSDB MG Sim Aloysio Nunes Ferreira PSDB SP Sim Alvaro Dias PV PR Sim Ana Amélia PP RS Sim Angela Portela PT RR Não Antonio Anastasia PSDB MG Sim Antônio Carlos Valadares PSB SE Sim Armando Monteiro PTB PE Não Ataídes Oliveira PSDB TO Sim Benedito de Lira PP AL Sim Cássio Cunha Lima PSDB PB Sim Cidinho Santos PR MT Sim Ciro Nogueira PP PI Sim Cristovam Buarque PPS DF Sim Dalírio Beber PSDB SC Sim Dário Berger PMDB SC Sim Davi Alcolumbre DEM AP Sim Edison Lobão PMDB MA Sim Eduardo Amorim PSC SE Sim Eduardo Braga PMDB AM Sim Eduardo Lopes PRB RJ Sim Elmano Férrer PTB PI Não Eunício Oliveira PMDB CE Sim Fátima Bezerra PT RN Não Fernando Bezerra Coelho PSB PE Sim Fernando Collor PTC AL Sim Flexa Ribeiro PSDB PA Sim Garibaldi Alves Filho PMDB RN Sim Gladson Cameli PP AC Sim Gleisi Hoffmann PT PR Não Helio José PMDB DF Sim Humberto Costa PT PE Não Ivo Cassol PP RO Sim Jader Barbalho PMDB PA Sim João Alberto Souza PMDB MA Sim João Capiberibe PSB AP Não Jorge Viana PT AC Não José Agripino DEM RN Sim José Anibal PSDB SP Sim José Maranhão PMDB PB Sim José Medeiros PSD MT Sim José Pimentel PT CE Não Kátia Abreu PMDB TO Não Lasier Martins PDT RS Sim Lídice da Mata PSB BA Não Lindbergh Farias PT RJ Não Lúcia Vânia PSB GO Sim Magno Malta PR ES Sim Maria do Carmo Alves DEM SE Sim Marta Suplicy PMDB SP Sim Omar Aziz PSD AM Sim Otto Alencar PSD BA Não Paulo Bauer PSDB SC Sim Paulo Paim PT RS Não Paulo Rocha PT PA Não Pedro Chaves (suplente de Delcídio Amaralcassado pelo Senado) PSC MS Sim Raimundo Lira PMDB PB Sim Randolfe Rodrigues REDE AP Não Regina Sousa PT PI Não Reguffe sem partido DF Sim Renan Calheiros PMDB AL Sim Ricardo Ferraço PSDB ES Sim Roberto Muniz PP BA Não Roberto Requião PMDB PR Não Roberto Rocha PSB MA Sim Romario PSB RJ Sim Romero Jucá PMDB RR Sim Ronaldo Caiado DEM GO Sim Rose de Freitas PMDB ES Sim Sérgio Petecão PSD AC Sim Simone Tebet PMDB MS Sim Tasso Jereissati PSDB CE Sim Telmário Mota PDT RR Sim Valdir Raupp PMDB RO Sim Vanessa Grazziotin PC do B AM Não Vicentinho Alves PR TO Sim Waldemir Moka PMDB MS Sim Wellington Fagundes PR MT Sim Wilder Morais PP GO Sim Zezé Perrella PTB MG Sim

