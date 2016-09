Saiba quais são os dez melhores hotéis do Brasil, de acordo com os internautas

Todos os anos, a rede social de turismo Trip Advisor divulga uma lista dos hotéis brasileiros mais bem avaliados no site, de acordo com a opinião dos próprios turistas e internautas. Confira os vencedores do Travellers’ Choice Awards 2016.

1) Ritta Hoppner, Gramado

Localizado na Serra Gaúcha, o hotel ficou também entre os 10 melhores colocados no ranking mundial do site. Preço médio de uma diária: 747 reais.

2) St. Hubertus, Gramado

Também localizado na turística Gramado, a Estalagem St. Hubertus é sinônimo de requinte. Preço médio de uma diária: 840 reais.

3) Essenza Hotel, Jericoacoara (CE)

Localizado em Jericoacoara, o hotel ficou na 3 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 1.320 reais.

4) Le Renard, Campos do Jordão (SP)

Localizado no interior de São Paulo, o hotel ficou na 4 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 832 reais.

5) Belmond Cataratas, Foz do Iguaçu (PR)

Encostadinho às Cataratas do Iguaçu, o hotel ficou na 5 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 1.514 reais.

6) Carmel Charme, Aquiraz (CE)

A apenas 30 quilômetros de Fortaleza e pertinho do Beach Park, o hotel ficou na 6 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 1.171 reais.

7) Hotel Vila Inglesa, Campos do Jordão (SP)

Localizado no interior de São Paulo, o hotel ficou na 7 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 799 reais.

8) Santa Clara Ecoresort, Dourado (SP)

Localizado no interior de São Paulo, o hotel ficou na 8 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 888 reais.

9) Unique, São Paulo (SP)

Próximo ao Parque do Ibirapuera, em São Paulo, o hotel ficou na 9 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 1.211 reais.

10) Miramar, Rio de Janeiro (RJ)

Localizado em plena Avenida Atlântica, em Copacabana, o hotel ficou na 10 colocação entre os nacionais. Preço médio de uma diária: 1.143 reais.

