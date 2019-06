Saiba quem é o engenheiro que matou 12 pessoas nos Estados Unidos

O homem que matou a tiros 12 pessoas em um prédio do governo municipal de Virginia Beach, nos Estados Unidos, foi identificado pela polícia como DeWayne Antonio Craddock, engenheiro que trabalhou por 15 anos no departamento de serviços públicos da cidade. Suas vítimas também foram identificadas no sábado (1°). As informações são dos jornais O Globo e La Nación e da agência de notícias AFP.

Contudo, James Cervera, chefe de polícia da cidade, se negou a afirmar se Craddock tinha problemas no ambiente de trabalho. Em entrevista coletiva na tarde de sábado, o policial negou especulações de que o homem teria sido demitido recentemente. “Estamos fazendo uma investigação profunda sobre os atos anteriores ao incidente, assim como sobre o incidente”, declarou o chefe de polícia.

O atirador de 40 anos, que morreu após tiroteio com a polícia, se formou na escola Denbigh High School em 1996 e se matriculou na Guarda Nacional do Exército, onde recebeu treinamento em Fort Sill, Oklahoma. Em seguida, formou-se engenheiro civil pela Universidade Old Dominion. Antes de seu emprego na prefeitura de Virginia Beach, trabalhou em uma empresa privada de engenharia em Hampton Roads.

Vários vizinhos disseram que Craddock era elegante, ia frequentemente à academia e fazia parte da associação de moradores. Também afirmaram que o atirador era muito reservado, especialmente após o fim de seu casamento, há alguns anos.

Angela Scarborough, que mora na vizinhança, disse que o homem “era muito calado… só levantava a mão para cumprimentar”. “Estou muito triste porque este é um ótimo bairro. É muito triste saber que essa foi a forma que ele encontrou para resolver as coisas. É algo que eu não posso acreditar”, isse a mulher.

Cervera afirmou que o homem utilizou dois revólveres calibre 45, comprados em 2016 e 2018, e que outras duas armas foram encontradas em sua casa. Ao menos um dos equipamentos possuía silenciador, equipamento legal na Virgínia, mas proibido pela legislação municipal de Virginia Beach e por diversos estados americanos.

Até o momento, os indícios são de que todos os armamentos foram adquiridos legalmente. O assassino parece não ter antecedentes penais e, por isso, estava habilitado para comprar as armas de fogo.

Vítimas eram funcionários municipais

As autoridades dedicaram parte de sua entrevista coletiva de sábado às vítimas. Segundo o funcionário da cidade Dave Hansen, 11 das 12 vítimas eram empregados municipais. Os colegas mortos, segundo Hansen, “deixam um vazio que nunca poderemos suprir.”

De acordo com a BBC News, os mortos foram identificados como Laquita Brown, Tara Gallagher, Mary Louise Gayle, Alexander Gusev, Katherine Nixon, Richard Nettleton, Christopher Kelly Rapp, Ryan Keith Cox, Joshua Hardy, Michelle Langer e Robert Williams.

Segundo autoridades, o agressor abriu fogo com uma pistola no prédio municipal ontem à tarde e matou 12 pessoas em três andares diferentes. Craddock foi morto pela polícia após intensa troca de tiros.

De acordo com Cervera, outras quatro pessoas ficaram feridas no tiroteio de sexta-feira, entre elas um policial que foi salvo por seu colete à prova de balas.

Visivelmente abalado pelo ataque, o prefeito Bobby Dyer disse que sexta-feira foi “o dia mais triste da história de Virginia Beach.”

Os feridos foram atendidos no Hospital General Sentara Virginia Beach e uma pessoa foi transferida para o Centro de Trauma do Hospital Geral Sentara Norfolk, segundo tuíte da Sentara Healthcare, uma organização local.

Megan Banton, funcionária municipal, disse que ela e 20 colegas de trabalho se esconderam em um escritório. Ela disse que a polícia não conseguiu chegar suficientemente rápido e que a espera pareceu demorar “horas”.

150 tiroteios em massa em um ano

De acordo com grupo Gun Violence Archive, que monitora ataques com armas nos Estados Unidos, o ataque na Virgínia foi o 150º tiroteio em massa em 2019 nos país – eventos em que quatro ou mais pessoas são feridas ou assassinadas a tiros. O número equivale a quase um tiroteio em massa por dia.

Apesar da magnitude da violência com armas de fogo em todo o país, as leis de compra e posse de armas são pouco rígidas e o lobby de setores favoráveis a armamento é bastante forte. Os esforços para abordar o tema no Legislativo permanecem bloqueados a nível federal.

O presidente Donald Trump comentou no Twitter o tiroteio. “Conversei com o governador da Virgínia @RalphNortham durante a noite, e com o prefeito e o vice-prefeito de Virginia Beach esta manhã, para oferecer condolências a esta grande comunidade. O governo federal está lá, e continuará, para o que necessitarem. Deus abençoe as famílias e a todos”, escreveu.

Deixe seu comentário: