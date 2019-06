Nesta quarta-feira (19) já podemos ouvir nova parceria de Major Lazer com Anitta, a vibrante “Make It Hot”! A faixa estreou no programa de Zane Lowe na rádio Beats 1 da Apple Music e promete abalar o mercado latino, com a brasileira cantando apenas em espanhol.

Escute o hino:

A faixa foi feita no início do ano e no mês passado Diplo e Anitta foram vistos gravando o clipe na Costa Rica. Já estamos ansiosos!

