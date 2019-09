Saldo de empregos no Brasil em agosto é o melhor desde 2013

O saldo do emprego no Brasil de agosto foi positivo pelo quinto mês consecutivo em 2019, além de atingir o melhor número para o mês desde 2013. Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia, o aumento foi de 121.387 vagas. Na época, foram 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamentos. Com relação ao mês anterior, a modificação foi positiva em 0,31%. Em 2019, o percentual de vagas criadas chega a 1,55% a mais que no mesmo período de 2018. Foram criados 593.467 postos de trabalho neste ano.

O Ministério da Economia destaca que o saldo positivo no nível de emprego foi registrado em seis setores econômicos: serviços (61.730 postos), comércio (23.626), indústria de transformação (19.517), construção civil (17.306), administração pública (1.391) e extrativa mineral (1.235). Apresentaram saldo negativo a agropecuária (-3.341 postos) e serviços industriais de utilidade pública (-77 postos).

