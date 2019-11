Sandy e Junior encerram turnê com show para 100 mil pessoas no Rio de Janeiro

Com um coro de 100 mil pessoas cantando os sucessos dos anos 1990 e 2000 de Sandy e Junior no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na noite deste sábado (9), a dupla fez o seu último show, com gravação de DVD, para encerrar a turnê “Nossa História”, em comemoração aos 30 anos de carreira.

Assim como nos outros shows da turnê, ‪pouco depois das 21h30 – horário previsto para iniciar a apresentação -‬, começou a “contagem regressiva”. Vídeos da dupla cantando e dançando quando eram pequenos apareceram nos telões ao lado do palco.

A terceira música foi o hit de 1998 “No fundo do coração”. Depois, vieram “Estranho jeito de amar” (2006) e “Olha o que o amor me faz” (1999).

Sandy afirmou que a dupla está “encerrando um ciclo” e agradeceu aos fãs pelo carinho.

“Essa trajetória foi muito linda. Eu me orgulho demais do que a gente construiu junto. É triste falar, mas me sinto encerrando mais um ciclo aqui. Mas olha o lado bom: que sorte, que privilégio poder construir mais um capítulo dessa história. Acho que mais bonito que poder reviver esses momentos, relembrar e sentir de novo tudo isso, foi poder construir novas lembranças com vocês e sair daqui dizendo que a gente viveu tudo isso junto”, disse a cantora.

Com um “mini palco” montado mais para o meio do público, eles fizeram a parte acústica do show cantando “Você pra sempre” (Inveja) (2003) , “Ilusão” (1997), “Não ter” (Non c’e) (1996), “Era uma vez…” (1997) e, diferentemente das outras apresentações da turnê, eles incluíram “Encanto” (2003) e “O amor faz” (2001).

Admirado com um coro sem fim, Junior se emocionou ao olhar o tamanho da plateia: “Como vou dormir essa noite?”, brincou.

Também estiveram no setlist: “Nada é por acaso” (2001), “Love never fails” (2002), “As quatro estações” (1999), “Aprender a amar” (1999), “Imortal” (Immortality), (1999), “Libertar” (2003), “Eu acho que pirei” (1997), “Beijo é bom”(1997), “Etc… e tal” (1996), “Vai ter que rebolar” (1995), “Dig dig joy” (1996), “Eu quero mais” (1999), “Enrosca” (2000 – na voz de Junior), “A gente dá certo” (2001), “Inesquecível” (Incancellabile) (1998), “Super-herói” (Não é fácil) (2002), “A lenda” (2000) e “Cai a chuva” (2001).

No Bis, a dupla voltou para cantar “Quando você passa” (Turu turu) (2001), “Desperdiçou” (2003) e fecharam com “Vamo pulá!” (1999). Emocionado, eles se ajoelharam e se abraçaram antes de deixar o palco.

Junior teve mais destaque nas apresentações dessa turnê que nos outros anos de carreira da dupla. O músico protagonizou vários momentos da apresentação, cantando, dançando , tocando guitarra e bateria.

Famosos e amigos de Sandy e Junior também marcaram presença no último show da dupla. Entre eles, Fernanda Paes Leme, Paulinho Vilhena, Fernanda Souza, Giovanna Lancellotti, Miguel Rômulo, Fernanda Rodrigues, Thaila Ayala e Zulu. Os pais da dupla e o marido de Sandy, Lucas Lima, também assistiram ao show na área reservada em frente ao palco.

O show de abertura foi da banda Melim. Com meia hora de atraso e muitos fãs reclamando, o trio de irmãos de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, acalmou e aqueceu o público. As informações são do portal G1.