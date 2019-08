Santo Ângelo recebe R$ 4,5 milhões para reforçar atendimento hospitalar

O Hospital de Caridade de Santo Ângelo (HSA) receberá investimentos para custeio de procedimentos ambulatoriais e hospitalares. Serão R$ 4,5 milhões anuais que fortalecerão a assistência prestada à população.

Os recursos serão incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade (Teto MAC) do Estado do RS, conforme Portaria nº 1.936, publicada na última semana no Diário Oficial da União.

O Hospital foi fundado em 1932 e é referência para 24 municípios da região noroeste do estado.

Em 2018, o município de Santo Ângelo recebeu do Ministério da Saúde a quantia de R$ 10,5 milhões para custeio e investimento em ações de Atenção Primária à Saúde, Atenção Especializada, Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Vigilância em Saúde. Neste ano, até o mês de julho, os recursos repassados ao município chegaram à R$ 4,9 milhões.