Sartori: “Governar é fazer o que precisa ser feito e ter atitude. É tudo o que nós queremos e com sustentabilidade”

O governador José Ivo Sartori, com seu pronunciamento, declarou aberto o IV Fórum Os Caminhos do Rio Grande, na SABA, no último dia 16. “Para nós do Governo do Estado, desde o primeiro dia de nosso governo, iniciamos um processo de modernização para enfrentar a crise mas ainda temos um caminho muito longo pela frente”.

O governador mencionou a recuperação fiscal, enfatizando que o déficit é de 8 bilhões de reais, previstos para 2018, segundo orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa. “Estamos evidentemente otimistas à adesão ao regime de recuperação fiscal. Isto significa que 11 bilhões de reais não irão mais para o Governo Federal, prorrogados por mais três anos. É a oportunidade para o Estado fazer novos financiamentos, pois esta é a realidade do governo, de não ter condições de fazer nenhum financiamento. O regime de recuperação fiscal é uma oportunidade para que os recursos da dívida com a União fiquem aqui para se investir em educação, segurança. Para colocarmos em dia as necessidades do Estado, especialmente a malha rodoviária e as políticas sociais para atender a população mais pobre”.

Continuando, Sartori ressaltou ser este “um momento de travessia, embora não estejamos parados”. O Fórum, para ele, viabiliza avaliar melhor os esforços e novas ações com PPPs (Parcerias Público Privadas). “Precisamos diminuir o custo logístico para quem produz e acreditamos muito na intermodalidade”. Ele citou o exemplo da BR 118, que foi uma das grandes prioridades do governo é hoje é uma realidade. “Esperamos que até o início do próximo ano a rodovia possa atender a todo o Estado”.

Sartori falou sobre os investimentos em aeroportos gaúchos e sobre a conquista do governo federal com a concessão do Aeroporto Salgado Filho. “Em dois anos teremos mudanças muito profundas nesta área”. Mencionou os voos regulares para Santo Angelo, Rivera, Santana do Livramento, entre outros que virão, incluindo voos de pequeno que poderão ajudar a melhorar ainda mais estas novas rotas.

Outro ponto destacado pelo governador Sartori foi a PPP com a Celulose Riograndense, que intensificou a movimentação no Porto de Pelotas, que já é um terminal de toras, tirando pelo menos 150 caminhões/dia da BR 116. As concessões de hidrovias, segundo ele, é um processo lento, “mas vamos continuar fazendo a nossa caminhada. Não podemos mais ter um caminho desequilibrado na vida da política brasileira. Precisamos construir uma maneira para mudar a responsabilidade política. Governar é fazer o que precisa ser feito e ter atitude. É tudo o que nós queremos e com sustentabilidade”.

