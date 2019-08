Sasha desfila de biquíni com Xuxa, Szafir e Junno na plateia

Sasha Meneghel, de 21 anos, participou de um desfile de roupa de praia, nesta quinta-feira (29), em pleno Mercado Municipal de São Paulo, com a presença da mãe, a apresentadora Xuxa Meneghel; do pai, o ator Luciano Szafir; e do padrasto, Junno Andrade.

Sasha foi uma das modelos selecionadas para o desfile da marca Água de Coco, que aconteceu em um lugar fechado do Mercado Municipal, com a presença apenas de convidados. Ela passou duas vezes pela passarela, uma vestindo um maiô e outra de biquíni. “Já a vi [desfilar] quando ela era pequena. Foi pela Bicho Comeu e estava com a mãe. Hoje, estou mais nervoso que ela, provavelmente”, afirmou Junno.

A jovem mora atualmente em Nova York, onde estuda moda, mas também faz trabalhos de modelo, tendo assinado, em abril deste ano, com Way Models, mesma agência que gerencia a carreira de nomes como Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Marlon Teixeira e Candice Swanepoel.

Ela ainda deve participar como palestrante da semana de moda de Nova York, uma das mais importantes do calendário da indústria no mundo, em 4 de setembro. Segundo o Blog do Léo Dias, ela vai falar sobre a sustentabilidade e empoderamento feminino no universo da moda.

Sasha, que terminou o namoro com o ator Bruno Montaleone, esteve na Angola, na África, recentemente, onde faz trabalho social com crianças locais. A ação acabou recebendo críticas de alguns internautas, que cobraram ações da jovem no Brasil. “Não vou admitir ler críticas de um ato cheio de amor”, disse Xuxa na ocasião.

Intercâmbio

Sasha articipou de projetos sociais durante seu intercâmbio em Angola. Dentre as atividades, a jovem deu aula para meninas angolanas sobre a utilização de panos africanos na escola Sebastiana Garcia, que recebe ajuda humanitária por meio do projeto social Aldeia Nissi.

A instituição compartilhou um vídeo de Sasha ensinando as jovens a montar suas próprias roupas. Em seguida, elas desfilaram sob aplausos dos demais alunos. “A alegria destas meninas e meninos nos contagiou e nos fez vibrar com tanta felicidade”, escreveu a equipe da Aldeia no Instagram. “Que dia, sério. Muita gratidão de ter feito parte disso, ter visto o talento e a garra deles de pertinho. Tenho certeza que é só começo”, respondeu Sasha.

Alimentação vegana

Iniciar uma alimentação vegana não foi nada fácil para Sasha Meneghel. Em entrevista ao programa “Superbonita”, do canal GNT, a estudante contou como foi a mudança alimentar e sobre a importância da mãe, Xuxa, no processo. De acordo com Sasha, o interesse em alterar a alimentação veio após uma espécie de “bronca” da mãe, que já era vegana.

“Eu dizia que não ia virar. Eu era viciada em queijo, mas era alérgica a lactose e comia mesmo assim”, contou. “Um dia ela falou: você fala tanto de energia, e eu tenho um altarzinho com cristais do lado da minha cama, e hoje foi o primeiro dia que você não ingeriu a energia do sofrimento. Eu comecei a chorar porque foi algo que me tocou muito e me senti hipócrita por gostar de animal e de falar de energia do jeito que eu falo e estar botando para dentro essa energia.”

Sasha deixou claro que segue apenas a alimentação vegana e não o estilo de vida. A estudante também falou sobre os benefícios de ter mudado a forma de ser alimentar. “Vegano come e caga, né? A quantidades de vezes que você come no dia é a quantidade de vezes que você vai no banheiro durmo melhor porque não fico de barriga cheia”, afirmou.