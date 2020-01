Porto Alegre Saúde orienta sobre atendimento em emergências pediátricas

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Hospital de Clínicas é um dos quatro com atendimento pediátrico de emergência Foto: Divulgação Hospital de Clínicas é um dos quatro com atendimento pediátrico de emergência (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O atendimento de emergência no Hospital Criança Conceição ficará alterado das 14h desta sexta-feira (03) até as 19h de domingo (05). A alteração ocorre em função da limpeza dos dutos de ar condicionado que atendem o local.

No período, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a população poderá buscar atendimento pediátrico de emergência pelo Sistema Único de Saúde nos Prontos Atendimentos Lomba do Pinheiro, Bom Jesus e Cruzeiro do Sul e nas emergências pediátricas de quatro hospitais: Materno Infantil Presidente Vargas, São Lucas da PUCRS, Hospital de Clínicas e Hospital Santo Antônio do Complexo Hospitalar Santa Casa.

Na sexta-feira, casos de menor complexidade podem ser encaminhados às unidades de saúde da Atenção Primária de Saúde, até as 17h, ou até as 20h, na Clínica de Família da Restinga, ou até as 22h nas quatro unidades com horário estendido: Modelo (região Centro), Tristeza (região Sul), São Carlos (região Leste) e Ramos (região Norte).

