“Se quisessem fazer um contrato vitalício, eu faria”, afirma Everton sobre Grêmio

Logo após a convocação para a Seleção na manhã desta sexta-feira (20), Matheus Henrique e Everton concederam entrevista coletiva no CT Presidente Luiz Carvalho. Matheus Henrique, que foi convocado pela primeira vez para a Seleção principal, afirmou estar “muito, muito feliz mesmo”. “Fiquei emocionado. Tenho certeza que vai ser um aprendizado muito bom”, afirmou o jogador.

Everton, por sua vez, frisou que a convocação é fruto do trabalho que vem fazendo no Tricolor: “é reconhecimento do que a gente vem fazendo, pela regularidade que venho mantendo aqui no Grêmio”. “Da mesma forma que um clube chama atenção quando está bem, acontece também com o jogador”, explicou.

Sobre o companheiro de equipe, o atacante afirmou que “ele tem que fazer o trabalho que vem fazendo no clube”. “A gente fica meio acanhado na primeira convocação, com medo de errar, mas os companheiros ajudam muito para que a gente consiga se soltar”, completou. Matheus Henrique também comemorou a chamada para a Seleção junto do colega. “Eu sou tímido, mas ainda bem que vou com o Everton. Parceiro de clube, de resenha. Vai me dar mais conselhos para que eu possa me sair bem”, justificou o atacante.

O atleta ainda confidenciou conselhos que recebeu do técnico gremista: “Renato disse pra eu ser eu mesmo, pra eu fazer o que venho fazendo aqui. Ele nos ajuda muito. Ajudou bastante no processo de lapidação e até agora”. “Não posso dizer que subo de patamar pois é a minha primeira convocação. […] Vou pra lá tentando agarrar essa chance”, concluiu.

Por fim, Everton contou de brincadeira que fez quando perguntado sobre renovação até 2023 no clube gaúcho. “Já está bem encaminhada. Acredito que nos próximos dias tudo se acerte. Até brinquei que se quisessem fazer um contrato vitalício, eu faria”, finalizou ele.

