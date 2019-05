“Se tiver arma de fogo, é para usar”, afirma Bolsonaro aos caminhoneiros

Em almoço com caminhoneiros nesta sexta-feira (31) em Goiás, o presidente Jair Bolsonaro incentivou a categoria a dar entrada no pedido de porte de arma de fogo e afirmou que, quem tiver armamento, deve usá-lo.

“Quanto mais arma, mais segurança. Se tiver arma de fogo é para usar”, disse o presidente após ouvir relatos sobre falta de infraestrutura nas estradas do País, o que, segundo os caminhoneiros se traduz por falta de policiamento e vias esburacadas.

O almoço com os caminhoneiros não estava previsto na agenda do presidente. Segundo a sua assessoria, ele decidiu de última hora parar em Anápolis, na estrada que liga Goiânia a Brasília.

Um dos caminhoneiros contava sobre uma estrada que piorou tanto a ponto de “matar um” ou “destruir o caminhão”. Depois de ouvir o relato em silêncio, Bolsonaro interrompeu o almoço e disse: “Porte de armas, a maioria apoia?”

Em resposta, três dos presentes levantaram o braço e, aos poucos, após a insistência do presidente no tema, outros foram se dizendo adeptos. “No decreto, eu acabei com comprovar a efetiva necessidade. Por enquanto, está um pouco caro aí, mas a gente vai diminuir isso aí. Mas já abriu as portas, dá entrada. Tem um tempo de dois ou três meses que eu botei no decreto para conceder o porte”, disse Bolsonaro para um dos homens que demonstrou interesse por se armar.

No início de maio, Bolsonaro editou um decreto – o segundo desde que assumiu a Presidência – que flexibiliza o acesso a armas. No texto, é aberta a possibilidade de porte de arma para profissionais como políticos, jornalistas e caminhoneiros.

