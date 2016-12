Se você mora no Brasil, é bem possível que você valha 15,48 reais para o Facebook, de acordo com a atual taxa de câmbio. Esse valor é um pouco maior que o de um Big Mac, o sanduíche mais conhecido da rede McDonald’s, que custa hoje em torno de 13,50 reais.

O “valor” do usuário para a rede social em diferentes partes do mundo apareceu no balanço da empresa referente ao terceiro trimestre. Segundo os demonstrativos financeiros da companhia, os brasileiros, que entram no grupo “resto do mundo”, geraram receita média de 4,84 dólares no período.

Conforme o Facebook, os usuários mais rentáveis para a rede social são americanos e canadenses. Em média, contas desses países geraram receita de 62,60 dólares. Em um distante segundo lugar estão os europeus, com receita média gerada de 18,88 dólares. Usuários da região Ásia-Pacífico renderam 7,56 dólares, em média.

O relatório da companhia sobre receitas geradas por usuário faz apenas essas quatro subdivisões. Não é possível saber com precisão – ao menos a partir das informações exibidas no balanço – quanto os usuários brasileiros do Facebook renderam para a empresa isoladamente.

Emprego

Na contrapartida de quanto um usuário pode ser rentável ao Facebook, a rede social anunciou recentemente que está testando um novo recurso para facilitar a busca de empregos.

Com a nova ferramenta, as empresas poderão publicar vagas de trabalho nas suas páginas oficiais, e até pagar para dar mais visibilidade aos seus anúncios. O modelo é parecido com o do LinkedIn, que obtém boa parte dos seus lucros a partir da mensalidade paga por recrutadores em busca de candidatos.

Comentários