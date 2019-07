A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, por meio da Diretoria Geral de Direitos Animais, vai agendar nesta quarta-feira, 10, as solicitações para a castração de cães e felinos (machos e fêmeas) a serem realizadas no mês de julho. Os interessados devem registrar protocolo pelo telefone 156 da prefeitura.

Deixe seu comentário: