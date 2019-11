Agro Secretaria da Agricultura anuncia termo de colaboração para garantir serviços da Emater

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covatti Filho. (Foto: Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados)

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural anunciou na terça-feira (19) que foi autorizada pela Procuradoria-Geral do Estado a assinar termo de colaboração com a Emater/RS-Ascar para garantir os serviços de assistência técnica e extensão rural por um período de 180 dias, a partir de 1 de 2020.

O termo de colaboração estende os efeitos do convênio mantido entre a pasta e a Emater e envolve o aporte de cerca de R$ 90 milhões para o período. “Uma das prioridades da Secretaria da Agricultura é fortalecer a relação com a Emater e garantir a prestação de serviços qualificados no campo”, afirma o secretário Covatti Filho.

“Este termo de colaboração significa dar segurança para os produtores rurais, que estavam receosos em perder o trabalho da Emater, segurança para os funcionários da empresa, para prefeitos, vice-prefeitos e líderes regionais”, detalha o secretário.

“Este é mais um passo para a qualificação do relacionamento com a Emater e sua permanência no atendimento aos agricultores gaúchos”, prossegue Covatti Filho.

Ao mesmo tempo em que será celebrado o termo de colaboração, a Emater já está trabalhando junto ao governo federal para a renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas). “A Emater está buscando a renovação do certificado e buscando internamente medidas de governança para tornar a empresa cada vez mais saudável e eficiente”, diz o presidente da entidade, Geraldo Sandri.

Ele destaca ainda a importância da instituição para os 497 municípios gaúchos onde mantém escritórios: “Ressalto ainda o profissionalismo de nossos 2.120 colaboradores e a certeza do bom encaminhamento dado pela Secretaria da Agricultura neste assunto”.

