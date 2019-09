Secretaria da Agricultura publica editais de chamamento público para juventude rural

A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural abriu esta semana, para consulta, quatro editais de chamamento público para projetos relacionados à juventude rural. Divididos por regiões, os editais visam a celebração de termos de colaboração com organizações da sociedade civil (OSC), no valor total de R$ 600 mil, para execução de ações de formação integral e organização de jovens rurais familiares, baseadas na Pedagogia da Alternância, em todo o Rio Grande do Sul.

“O objetivo destes editais é desenvolver ações de formação que garantam a permanência do jovem no campo e a sucessão rural”, afirma o secretário Covatti Filho.

Os editais podem ser consultados neste link até 22 de outubro – são os editais de número 11/2019, 12/2019, 13/2019 e 14/2019. As entidades interessadas terão de 23 de outubro a 4 de dezembro para cadastrarem as propostas no Portal de Convênios e Parcerias RS. O resultado do julgamento das propostas se dará a partir de 20 de dezembro.

Entre as metas, estão a capacitação de jovens através de oficinas de formação nas áreas de agricultura familiar, agroecologia e segurança e soberania alimentar, visitas técnicas a propriedades que desenvolvam sistemas de produção de base ecológica ou orgânica, incluindo o beneficiamento, a comercialização ou a certificação do alimento e visitas às famílias de jovens produtores rurais.

Deixe seu comentário: