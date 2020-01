Brasil Secretaria de Saúde investiga casos relacionados a cerveja contaminada

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

A recomendação vigente é de que, por precaução, nenhuma cerveja produzida pela cervejaria envolvida, independente de marca e lote, seja consumida. Foto: Reprodução A recomendação vigente é de que, por precaução, nenhuma cerveja produzida pela cervejaria envolvida, independente de marca e lote, seja consumida. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Até esta quinta-feira (16), a Secretaria de Saúde de Minas Gerais informa que foram notificados 18 casos suspeitos de intoxicação exógena por dietilenoglicol. Desses, 16 pessoas são do sexo masculino e duas do feminino. Quatro casos foram confirmados e os 14 restantes continuam sob investigação, uma vez que apresentaram sinais e sintomas com relato de exposição.

Quatro casos resultaram em mortes. Uma dessas mortes está entre os quatro casos em que foi confirmada a presença da substância dietilenoglicol no sangue. Trata-se de um homem, que esteve internado em hospital de Juiz de Fora e faleceu em 7 de janeiro.

Já os outros três casos estão entre os 14 casos em investigação. Trata-se de um homem, que faleceu na quarta-feira (15) em Belo Horizonte; um homem, que faleceu nesta quinta (16) também em Belo Horizonte e de uma mulher, que faleceu em 28 de dezembro em Pompéu. Estes pacientes estão entre os casos suspeitos e a confirmação sobre a causa da morte depende do resultado de análises laboratoriais.

A distribuição geográfica dos 18 casos notificados, segundo município de residência, é a seguinte: 12 casos em Belo Horizonte e os demais 6 casos contabilizam registros em Nova Lima, Pompéu, São João Del Rei, São Lourenço, Ubá e Viçosa.

Com base nos resultados da análise pericial realizada pela Polícia Civil, a Vigilância Sanitária Estadual determinou a interdição cautelar dos lotes L1 1348 e L2 1348 da cerveja Backer Belorizontina. A interdição nacional dos mesmos lotes foi determinada pela ANVISA. Em decorrência das últimas evidências obtidas a recomendação vigente é de que, por precaução, nenhuma cerveja produzida pela Cervejaria Backer, independente de marca e lote, seja consumida.

A Secretaria de Estado de Saúde continuará a investigação epidemiológica e clínico-laboratorial dos casos, incluindo a emissão de notas técnicas para orientação aos serviços e profissionais de saúde, e divulgação periódica de informações atualizadas à população.

Notificações

A SES-MG informa que devem ser imediatamente notificados (em até 24 horas) ao CIEVS BH (casos de Belo Horizonte) e CIEVS Minas (casos do restante do estado), pelo telefone e por e-mail, os casos de indivíduos que ingeriram cerveja da marca “Backer” a partir de outubro de 2019 e iniciaram em até 72 horas com sintomas gastrointestinais (náusea e/ou vômito e/ ou dor abdominal) associados a pelo menos um dos seguintes quadros: alterações da função renal; sinais e sintomas neurológicos (paralisia facial, borramento visual, amaurose, alterações de sensório, paralisia descendente e crise convulsiva).

Voltar Todas de Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário