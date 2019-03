Secretaria de Segurança de Porto Alegre divulga nota sobre tumulto na Câmara

A Secretaria Municipal de Segurança Pública se manifestou na noite dessa segunda-feira (25), sobre o tumulto ocorrido na frente de um dos portões de acesso da Câmara Municipal de Porto Alegre, durante a tarde. Os policiais foram acionados para amenizar confusão, como noticiamos aqui. Os problemas iniciaram por conta da votação do projeto de lei que prevê mudanças no plano de carreira dos servidores municipais de Porto Alegre. Segundo a Secretaria, o acesso ao local foi liberado com cadastro e, quando o espaço destinado ao acompanhamento da sessão lotou, os portões foram fechados.

De acordo com o comandante em exercício da Guarda Municipal, Rodrigo Meotti Tentardini, os manifestantes que ficaram do lado de fora da Câmara bloquearam a avenida Loureiro da Silva em ambos os sentidos e forçaram o portão de acesso, na tentativa de invadir. Segundo o comandante, eles arremessaram pedras e três agentes da Guarda Municipal sofreram ferimentos e necessitaram de atendimento médico.

Segundo um dos diretores do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, Alberto Torres, com a confusão, dez pessoas foram feridas com balas de borracha e cassetetes utilizados pela Guarda Municipal.

