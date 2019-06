A ONU estabeleceu o dia 26 de junho como o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. A Secretaria de Justiça, em parceria com a Pucrs, promove, nesta quarta-feira (26) o Seminário Estadual sobre Drogas, no auditório do Prédio 11 da Pucrs (av. Ipiranga, 6.681, na Capital). O evento começa a partir das 13h30min.