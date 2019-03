Secretário apresenta ações de segurança nas escolas

O secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito, participou nesta quinta-feira, 28, de reunião na Cedecondh (Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana) da Câmara Municipal para tratar da segurança nas escolas. Entre as ações específicas da área adotadas pela pasta, está a contratação do serviço de portaria nas escolas, que deve se repetir neste ano.

