Segunda etapa do VP 201 e Gaúcho de Arrancada no Velopark em Nova Santa Rita é transferida

A segunda etapa do VP 201 e Gaúcho de Arrancada que ocorreria neste final de semana no Velopark em Nova Santa Rita foi transferida para os dias 21 e 22 de julho.

O evento é um dos mais tradicionais campeonatos de arrancada do Brasil com os melhores pilotos do Sul e participação de pilotos de todo o País. A equipe da competição emitiu uma nota sobre o cancelamento.

”Por questões de segurança devido a chuva intensa que cai no estado, a etapa do VP201 e Gaúcho de arrancada que aconteceria no próximo final de semana 07 e 08 de Julho no Velopark, foi transferida para o terceiro final de semana do mês (21 e 22 de Julho). A decisão foi tomada pela direção do Velopark em comum acordo com a Federação Gaúcha de Automobilismo. O evento acontecerá nos mesmos moldes, somente a data sofreu alteração”.