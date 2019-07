Segunda-feira começa com cinco graves acidentes de trânsito no RS; quatro pessoas morreram

A manhã desta segunda-feira (8) foi marcada por cinco graves acidentes de trânsito no Rio Grande do Sul. Um trecho da BR 285, em Muitos Capões, registrou dois casos logo no início da manhã. Por volta das 7h, um gol branco, com placa de Lagoa Vermelha, que viajava em direção à Vacaria, perdeu o controle do veículo e saiu da pista. O carro capotou e parou no campo, em uma propriedade rural. O condutor, de 27 anos, foi o único ferido, e foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, apenas com lesões graves. Horas depois, no mesmo trecho, uma colisão entre um kadett vermelho, com placa de Muitos Capões, contra uma parada de ônibus, causou a morte do motorista. O homem, natural de Lagoa Vermelha, tinha 36 anos. A equipe da Polícia Rodoviária Federal atendeu os dois casos. O trânsito no local segue normalmente.

Um terceiro acidente, entre os municípios interioranos de Sarandi e Almirante Tamandaré do Sul, na BR-386, envolveu quatro veículos. Por volta das 07h45 da manhã, uma carreta com milho e três automóveis colidiram, causando a morte de duas pessoas. Os motoristas da carreta, com placa de Novo Barreiro, e do Uno, com placa de Canoas, ficaram presos às ferragens e acabaram falecendo no local. Os passageiros do prisma, de Gravataí, e do gol, de Sarandi, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e enviados até o hospital. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

Um outro acidente com morte aconteceu por volta das 07h40, na BR 158, no sentido Condor-Panambi. Uma caminhonete S/10 bateu na traseira de uma carreta, carregada de oleaginosas, causando a morte do motorista da caminhonete. A vítima fatal, de 29 anos, foi identificada como Diogo Kuntz, natural de Condor. O condutor da carreta não se feriu com o impacto.

Já no final da manhã, na ERS-324, o motorista de um caminhão, carregado com garrafas de vidro, perdeu o controle após uma curva, próximo a Burro Preto, entre Passo Fundo e Marau, e tombou o veículo. O veículo acabou atingindo um caminhão baú, que, com a batida, fez com que os três carros que vinham atrás, sendo dois voyages, com placas de Marau e Ronda Alta, e uma S/10, batessem na traseira um do outro. O motorista do caminhão baú foi o único ferido, e foi encaminhado para Passo Fundo, para receber atendimento médico. Os outros envolvidos não ficaram feridos.

