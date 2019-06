Cinco empresas e consórcios nacionais e um internacional (Portugal) apresentaram propostas para as obras de revitalização do Trecho 3 da Orla do Guaíba, que compreende a área da foz do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, até o início do Parque Gigante, em Porto Alegre. A concorrência internacional definirá a empresa ou consórcio que será responsável pelas obras.

