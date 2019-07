Seis rotas aéreas vão ligar Porto Alegre ao Interior

Para quem precisa se deslocar de Porto Alegre para o interior do Estado em um curto intervalo de tempo, aí vai uma novidade. Nesta sexta-feira (12), seis rotas aéreas vão ser divulgadas em Santana do Livramento. Os voos vão ligar a Capital Gaúcha às cidades de Bagé, Rio Grande, Santa Rosa, Passo Fundo e São Borja. Já a cidade de Livramento, vai ter direito a essa ligação através do aeroporto de Rivera, cidade uruguaia. O país vizinho possui autorização para receber voos brasileiros como se fossem domésticos.

A atividade foi autorizada a partir da publicação de dois decretos do Governo do Estado que modificaram o Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional. Segundo o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Municípios da Fronteira Oeste e deputado Frederico Antunes (PP), o intuito é que os voos comecem a circular em outubro, e as vendas das passagens disponibilizadas entre agosto e setembro.

As empresas aéreas que farão essa ligação serão a Azul e a Gol em parceria com a Two Flex (empresa de táxi aéreo). As cidades de Erechim, Vacaria, Alegrete e Torres também ficaram interessadas em contar com rotas regionais.

Deixe seu comentário: