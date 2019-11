Sem D’Alessandro, Zé Ricardo testa formação de meio-campo e tem treino com presença de ‘bandeirinha’

*Valéria Possamai

Na sequência da preparação para encarar o Corinthians, o técnico Zé Ricardo começou a trabalhar o time que entra em campo no domingo, na Arena Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro.

No trabalho da manhã desta terça-feira, o elenco esteve dividido em dois grupos. A atividade foi realizada em campo reduzido em um exercício de ataque contra defesa.

Em um dos grupos, formado pela maioria de titulares, Zé trabalhava com uma formação sem D’Alessandro, que apenas permaneceu na academia. Assim, Nico López foi utilizado na posição do argentino. Além disso, o ataque tinha William Pottker, Patrick e Rafael Sobis, que deve ser o substituto de Paolo Guerrero, que está com a Seleção Peruana. O centroavante Tréllez também foi baixa na atividade, sendo liberado para acompanhar o nascimento do filho.

O destaque no campo do CT Parque Gigante ficou por conta da presença de um bandeirinha durante o treino. Um dos membros da comissão técnica utilizou o instrumento para instruir os atletas a fim de evitar situações de impedimentos.

Galdezani e Nonato, ambos em recuperação final, também treinaram normalmente no gramado.

Com rodada apenas no domingo, esta será primeira semana cheia de trabalho do Zé Ricardo desde a chegada em Porto Alegre. Contra o timão, o Inter tem no final de semana confronto direto na tabela de classificação. Somando os mesmos 49 pontos, as duas equipes estão separadas pelos critérios de desempate, onde o colorado tem a vantagem e está à frente, na sétima colocação.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas