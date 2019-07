Sem medo de falar sobre sexo, Anitta faz revelações íntimas

Anitta foi entrevistada pelo apresentador Alejandro Riaño no programa “The Juanpis Live Show”, e se divertiu ao ensiná-lo a dançar funk e samba. No talk show colombiano, a cantora também falou sobre sua trajetória na música brasileira e sobre os voos internacionais.

“Minha mãe, meu irmão e eu começamos [a trabalhar pela minha carreira]. Agora, ela está mais tranquila em casa. Eu trabalho muito. Hoje temos empresas no Brasil, nos Estados Unidos, no México. Financeiramente, já temos o suficiente. Não precisamos montar aqui [na Colômbia]”, disse Anitta, e ao ouvir uma provocação do apresentador, rebate: “Não! Falando de tributos, não podemos mais abrir aqui”.

Em um dos quadros iniciais, Riaño, sob a alcunha do personagem Juanpis Gonzalez, ofereceu álcool à artista, e ela respondeu: “Não posso beber álcool. Se eu tomar, vou ao fundo do inferno e para me tirar de lá é terrível. A última vez que fiz isso, vomitei no carro novo do meu namorado. Foi muito ruim”.

Anitta surpreendeu o apresentador ao falar abertamente sobre tudo o que surgia como tema: sexo, negócios, danças sensuais. Gonzalez, por exemplo, fez um trocadilho com testículos, e a cantora continuou a brincadeira: “Os ovos não servem para nada, né? Ok manusear, mas… E aí?”

Gonzalez, então, se surpreendeu: “Estamos pior do que eu esperava”. E Anitta continuou: “Você pode usá-los durante o ‘jogo’, mas não significa que vão prestar para alguma coisa. Sabia que tem um curso de tocar testículos no Brasil? Não só ovos, mas todo o ‘instrumento’. Eu já fiz!”.

Anitta detalhou o curso: “É um curso completo. Com as mãos. É um curso de massagem tântrica, nas partes íntimas. Tem que contratar um professor, um modelo… Um cara chega, e o professor explica como se faz o movimento. Eu juro! O homem fica lá com o pênis parado, recebendo a massagem”.

Beleza

Em sua viagem à trabalho pela Colômbia, Anitta destacou a beleza dos habitantes e agradeceu por estar tranquila namorando. “Não deixaria nada sem passar por mim depois de um tempo viajando pela Colômbia, porque… O que foi isso? Vocês sabem que eu, quando estou solteira, saio transando com qualquer coisa que cruze meu caminho. Homem, mulher, cachorro. Cachorro não, que não se pode, mas assim vou”, falou a cantora, que namora o surfista Pedro Scooby.

“Eu fico muito feliz que tenho namorado. Que aí não olho para ninguém, passo direto e reto e pronto. Saio fora. Porque ia me tirar o foco e o tempo do trabalho. Complicadíssimo aqui na Colômbia. Então acho foi Deus que colocou meu namorado em minha vida neste momento, para que eu fique mais tranquila.”

