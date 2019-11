Semana da Consciência Negra em Porto Alegre terá teste de HIV, sífilis e hepatite

A unidade móvel do projeto Fique Sabendo, da Secretaria Municipal de Saúde, oferece testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C, orientações de prevenção e distribuição de preservativos. Nesta quarta-feira (20), os exames estarão disponíveis ao público no Largo Zumbi dos Palmares, das 14h às 20h, durante a 29ª Semana da Consciência Negra, promovida pela prefeitura de Porto Alegre.

A estrutura tem espaço para testagem rápida e acolhimento e é adaptada a pessoas com necessidades especiais. Com segurança e privacidade, o resultado dos testes sai em cerca de 30 minutos, em dois consultórios de atendimento.

O trabalho é feito por servidores, e não há restrição ou orientação especial para realizar os exames. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto ou responsável legal. A partir de 12 anos, é necessário apresentar um documento de identidade.

Fique Sabendo

A ideia do projeto é ampliar a prevenção e diagnosticar precocemente as infecções sexualmente transmissíveis, além de aumentar o encaminhamento para tratamento, que deve começar o quanto antes. O objetivo ainda é que pessoas diagnosticadas reagentes ao HIV não abandonem o uso da medicação antirretroviral, necessária à manutenção da qualidade de vida.

A forma mais segura de se proteger de doenças sexualmente transmissíveis é usar camisinha na relação sexual. A população também tem acesso a testes rápidos nas unidades de saúde de referência, onde podem ser obtidas orientações e mais informações. Outras informações sobre infeções sexualmente transmissíveis e HIV/Aids podem ser obtidas no site do Ministério da Saúde.