A FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), através da Agência FGTAS/Sine Horizontina, promoverá o seminário regional Artesão em Foco, na próxima quarta-feira, dia 14 de agosto, às 13h30min, no auditório da Aciap. As inscrições para o evento podem ser realizadas, gratuitamente, na agência FGTAS/Sine (rua Helmut Simm, 100) ou através do e-mail horizontina@fgtas.rs.gov.br.

