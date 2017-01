SENAR-RS estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para Ã¡rea de coordenaÃ§Ã£o pedagÃ³gica do Programa Alfa

O SENAR-RS lança em 21/01 um edital para contratação de 15 profissionais para atuarem na área de coordenação pedagógica do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos – Alfa 2017. Para participar do processo, os candidatos devem atender os requisitos do edital e apontar também a região de interesse de atuação dentre as 15 já definidas pelo Programa Alfa no RS.

Requisitos necessários aos profissionais indicados:

– Ter formação superior em Licenciatura, preferencialmente em Pedagogia;

– Ter experiência docente, preferentemente em alfabetização;

– Residir em um município que esteja dentro da Região escolhida como 1ª opção;

– Ter conhecimento sobre a vida no meio rural;

– Possuir automóvel e habilitação legal para dirigir;

– Ter disponibilidade de tempo, compatível com a atividade;

– Ter disponibilidade para viagens de visitação das turmas, reuniões e capacitação.

Para mais informações sobre o edital e inscrições: (51) 3215.7525

