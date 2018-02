SENAR-RS promove 94° Etapa do Fórum Permanente do Agronegócio – Para onde irão os novilhos?

O Sistema Farsul leva a Santiago a 94º Etapa do Fórum Permanente do Agronegócio – Para onde irão os novilhos? O evento tem por objetivo demonstrar aos pecuaristas gaúchos que os novilhos de corte devem ser produzidos para atender as demandas do mercado, tendo em vista o aumento da qualidade do rebanho e remuneração recebida pelo produtor.

O evento é gratuito, e será realizado nos dias 21 e 22 de fevereiro. No primeiro dia haverá saídas de campo em quatro estações, em propriedades de Santiago. No segundo dia, haverá um seminário com cinco palestras no Grêmio dos Subtenentes e Sargentos da Guarnição Santiago. Os temas abordados serão a importância dos novilhos precoces, forrageiras para recria e terminação, suplementação em sistemas intensivos, novilhos de qualidades para diferentes mercados e a precificação do gado gordo em função da qualidade.

A 94ª Etapa do Fórum Permanente do Agronegócio é uma realização do SENAR-RS, com apoio da FARSUL, Casa Rural e Sindicato Rural de Santiago, Unistalda e Capão do Cipó e do Departamento de Zootecnia da UFRGS. Informações e inscrições no site casaruralrs.com.br ou telefone (51) 3221-6460.

