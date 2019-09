SENGE-RS: Alternativas de Energia Fotovoltaica no meio rural foi tema de debate na Expointer

As possibilidades que os sistemas de energia fotovoltaica oferecem ao meio rural foram o tema de mais um evento realizado pelo SENGE, dretamente da Expointer, em Esteio. O SENGE promoveu o painel Energia Fotovoltaica – Uma Alternativa Viável ao Meio Rural, evento gratuito que lotou o espaço da Casa da Rede Pampa, onde foi realizado.

A programação teve início com a apresentação da iniciativa pelo vice-presidente do SENGE, José Luiz Bortoli de Azambuja, que deu as boas-vindas aos profissionais presentes no encontro e falou sobre a importância de trazer para o debate a utilização de energias como a fotovoltaica. A ideia do evento foi mostrar como a geração sustentável e econômica de energia elétrica a partir da instalação de sistemas fotovoltaicos é uma realidade cada dia mais viável, tanto para uso rural, quanto residencial ou comercial.

Em seguida, Vladimir Rosseto, representante da empresa Fotosfera Energia, apresentou a palestra “Energia fotovoltaica no meio rural: uma realidade viável”. Abordando diversos aspectos do assunto, desde princípios legais às questões tecnológicas, o especialista traçou um panorama geral sobre a energia fotovoltaica no Brasil e no Rio Grande do Sul. De modo prático, explicou também sobre as oportunidades de financiamento disponíveis no mercado para produtores rurais e também sobre o aproveitamento de créditos de energia.

A Fotosfera é uma empresa parceira do SENGE – os sócios do Sindicato contam com condições diferenciadas para instalação de sistemas fotovoltaicos – e oferece todo o suporte para a implantação e o assessoramento especializado nos trâmites junto às concessionarias de energia.

Na sequência, o evento contou com a participação do diretor Administrativo da Secretaria de Agricultura do RS, Gabriel Fogaça, que falou sobre projetos que estão sendo desenvolvidos pela secretaria utilizando energia fotovoltaica.

Para apresentação de um case real de utilização de energia fotovoltaica realizado no município de Jaguari, a programação contou ainda com a presença e participação do produtor rural Roberto Flores Minussi e do extensionista da EMATER, Wladimir Bolzan Cadó.

No encerramento, os palestrantes e o Diretor do SENGE, Luiz Alberto Schreiner participaram de um debate com a plateia, esclarecendo dúvidas e respondendo às perguntas do público.

O evento teve transmissão ao vivo pela página do SENGE no Facebook. Assista: