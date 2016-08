Senhor idoso de 82 anos é preso com maconha dentro da mala

Um idoso de 82 anos foi preso após ser flagrado com 6 quilos de droga. Ele estava em um ônibus de transporte interestadual com uma mala com os tabletes de maconha e foi pego durante revista da Polícia Rodoviária Federal no veículo.

A mala estava fechada com cadeado e o idoso não tinha a chave. Os policiais abriram a bagagem e encontraram a droga, que estava envolvida com fita adesiva de cor parda e dentro de um saco de lixo preto. À polícia, o idoso confessou que a bolsa era dele e que tinha recebido 500 reais de uma mulher para fazer o transporte da droga.

Ele saiu de Coxim (MS), onde pegou a droga, e pretendia levá-la até a rodoviária de Cuiabá (MS), onde a encomenda seria entregue a uma pessoa que o aguardaria no local. Após o flagrante, ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Federal. Deverá responder por tráfico de drogas.

