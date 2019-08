Será que passa?

Todas as bancadas da Câmara Municipal poderiam fazer uma pausa em meio aos conflitos. Num clima de trégua, apresentariam um projeto muito simples:

Artigo 1º: O Executivo ficará obrigado a apresentar em detalhes, no começo de cada campanha eleitoral à Prefeitura de Porto Alegre, a situação de suas contas. Artigo 2º: Os candidatos assinarão documento de que tomaram amplo conhecimento dos dados e não usarão desculpas para fugir do enfrentamento das dificuldades.

Falta uma nova investida

A Lei de Responsabilidade Fiscal, publicada no Diário Oficial da União a 5 de maio de 2000, mostrou-se insuficiente para evitar o crescimento desordenado do déficit dos governos estaduais. Quando forem sopradas as velinhas de 20 anos, governo e Congresso, talvez, despertem para a criação de novo mecanismo mais efetivo.

Um drible atrás do outro

As limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal foram rapidamente derrubadas com a entrada no cenário do famoso elemento JB (jeitinho brasileiro).

No mundo da ficção

A maioria dos Estados, em situação de falência, atrasa pagamentos, não tem recursos para investimentos em obras e sonha com soluções que mais servem para enredo de romances.

Não pode se repetir

Está próximo o momento em que a reforma tributária começará a ser analisada e debatida. Cabe lembrar: durante muitos governos houve um mal disfarçado desprezo ao tema.

A procura

A obtenção de fatias maiores no orçamento do Estado, em 2020, resume-se à resposta para uma pergunta: onde está o dinheiro a mais?

Questão de coragem

A opinião é unânime entre assessores do Palácio do Planalto: as entrevistas rápidas para repórteres só têm trazido prejuízos ao presidente Jair Bolsonaro. Falta quem se escale para lhe dizer isso.

Nada para ensinar

O Brasil, segundo a Nasa, preserva vegetação nativa em 66 por cento da área total e cultiva apenas 7,6 por cento das terras. Os europeus, que hoje criticam, desmataram e exploraram intensamente o seu território. Detinham 7 por cento das florestas originais do planeta. Hoje tem apenas 0,1 por cento. Não podem dar lição para ninguém.

É a lei

Com as férias do vice Gustavo Paim pelo período de duas semanas, a presidente da Câmara Municipal, Monica Leal, assumirá o Executivo se o prefeito Nelson Marchezan sair de Porto Alegre. Com o clima de beligerância instalado, a hipótese é bem remota.

Prometeu e cumpriu

A 28 de agosto de 1979, o presidente João Figueiredo assinou a Lei da Anistia. A 29 de agosto de 1978, garantiu, em jantar na cidade de Uruguaiana, que o país veria adiante um gesto de conciliação. O embaixador João Baptista Lusardo, um dos oradores, aplaudiu o anúncio. Foi o passo inicial para a redemocratização.

Palco para versão estapafúrdia

Como se não tivesse nada mais para tratar, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados realizou, ontem, audiência pública para analisar as causas da crise na Venezuela. Um dos professores convidados declarou que “o país vizinho é uma democracia com problemas”. Evitou detalhar o porte dos problemas. Enquanto isso, o povo sustenta as despesas de um Parlamento tão operoso…

Há 35 anos

O embaixador nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira, disse a 29 de agosto de 1984 que confiava na aprovação de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Brasil receberia 3 milhões de dólares para resgatar os juros da dívida externa de agosto e setembro sem ter de recorrer às reservas cambiais.

Sem saída

Deu no site: Argentina pede socorro ao FMI.

O presidente Mauricio Macri pode dizer aos brasileiros: “Eu sou vocês ontem”.