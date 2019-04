Sergio Cabral responde pela quinta vez por atos ilegais nas obras no metrô do Rio

Por Gabriella Rocha*

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral, é réu, pela quinta vez, em processo do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), em ação envolvendo as obras da Linha 4 do metrô da Barra da Tijuca. O empreendimento, realizado em função dos Jogos Olímpicos de 2016, custou R$10 milhões aos cofres públicos, se tornando a construção mais cara entre as executadas no período, indiretamente ligadas aos Jogos.

Cabral e outros 22 réus, entre estes, 15 empresas, responderão por improbidade administrativa, devido a subcontratação de empresas para realização da obra. Quando julgado pela primeira vez, em atos envolvendo a Linha 4, ele foi condenado pelo superfaturamento e sobrepreço da obra, o que gerou mais outras duas ações contra o ex-governador. Já na quarta ação, apresentada nesta segunda-feira (1), ele foi acusado por caixa 2 de campanha e assinatura de um aditivo na obra.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: