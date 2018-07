O pré-candidato do partido Novo ao Senado pelo Rio Grande do Sul Sergio Wais anunciou nesta quinta-feira (12) que não vai concorrer nas eleições de 2018. De acordo com uma nota divulgada por sua assessoria, a decisão foi motivada por discordâncias com as atitudes do partido em relação à sua candidatura. Ele também solicitou sua desfiliação à sigla

