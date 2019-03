Sex And The City: livro que dá “continuidade” à história se tornará série de TV

Na tarde desta quarta-feira (27), foi anunciado que “Sex And The City”, série original da HBO, ganhará uma sequência na TV.

Segundo a revista norte-americana Deadline, diante da ausência de um acordo entre as partes que pudesse ocasionalmente originar uma continuação da história de Carrie e suas amigas, a Paramount decidiu produzir uma série adaptada a partir do livro “Is There Still Sex in the City?”, da autora Candace Bushnell.

Bushnell é a mesma responsável pela produção original, bem como “The Carrie Diaries”, posteriormente adaptado. O livro, que ainda segue em pré-venda, só chega às prateleiras norte-americanas no próximo dia 06 de julho.

Mesmo ainda faltando alguns meses para sua estreia, a adaptação do material já segue a todo vapor, especialmente pelo fato de que a autora participa tanto do roteiro do episódio piloto, como também dos trabalhos de produção.

Centrada em um grupo de amigas de Nova York, a narrativa deve explorar ao máximo suas experiências amorosas e sexuais após os 50 anos de idade. No comunicado enviado ao Deadline, a autora falou sobre sua escolha em abordar essa perspectiva, até então pouco usual no mercado literário, a fim de quebrar tabus que envolvem o envelhecimento feminino.

“Sex And The City” ficou no ar por quase seis anos, – entre 1998 a 2004 – com as protagonistas Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Cynthia Nixon.

Algum tempo depois disso, dois filmes sobre a série chegaram ao cinema, o primeiro em 2008 e o último em 2010. Até o momento não há maiores informações sobre o elenco da nova produção ou data de estreia.

