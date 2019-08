Shawn Mendes surpreende fã brasileira que espera transplante de coração

A brasileira Giovanna Santos, de 16 anos, que está à espera de um transplante de coração, viveu um momento único nos últimos dias. A menina recebeu uma ligação, via aplicativo FaceTime, do cantor norte-americano Shawn Mendes, de quem é fã. A jovem está internada em um hospital em Miami, nos Estados Unidos, e afirmou que tentará ir ao seu show no Brasil e ele logo respondeu: ”Espero que você possa ir também, será muito divertido! Em qual você iria, no de São Paulo?”, na qual Giovanna confirmou. Vale lembrar que Shawn virá ao Brasil em novembro para três shows, sendo dois em São Paulo e um no Rio de Janeiro.

O vídeo com a conversa entre os dois foi divulgado pelo próprio Joe DiMaggio’s Children Hospital, onde Giovanna está internada.

Para finalizar a conversa, Shawn falou que ama muito a fãs e ainda arriscou em português um “muito obrigado, tchau!”.

